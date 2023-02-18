Кавазашвили: «Теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться как граждане нашей страны»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном получении российского паспорта Малкомом и Клаудиньо.

«Теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться на поле как граждане нашей страны, понимая, что обязаны приносить пользу нашему клубу, с которым они связали свою судьбу», – заявил участник ЧМ-1970, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, бразильцы ничего не теряют от второго паспорта, лишь приобретая уважение и официальный статус.

Напомним, что обсуждение возможного получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо ведётся с сентября прошлого года. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что игроки получили разрешение на получение паспорта.