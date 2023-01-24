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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Сенников: «Глушаков может подойти многим клубам, но «Пари НН» был настойчив» эксклюзив

24 Января 2023 • 13:17 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о приезде Дениса Глушакова на просмотр в «Пари НН».

- Денис Глушаков сейчас находится на сборах с «Пари НН» на просмотре. Если бы он перешел в этот клуб, для него это было бы хорошим вариантом?

- «Глушаков – квалифицированный футболист и он может подойти многим клубам. Наверное, поэтому в РПЛ проявляют к нему интерес. Я думаю, речь не только о «Пари НН», которое им интересовалось. Просто нижегородцы были настойчивыми».

- Именно поэтому Глушаков решил перейти в эту команду?

- «Думаю, что его с удовольствием пригласил бы и в «Оренбург», но он предпочёл другой вариант. Это игрок хорошего уровня».

- А что думаете о судьбе «Химок», которые распродают своих игроков?

- «Здесь пока вообще не понятно. Строится какая-то новая концепция. Посмотрим, что будет весной. Кто-то верит Гогниеву, кто-то не верит. У него есть время – идут сборы. Скоро увидим, что он сможет создать за это время. У «Химок» очень сложная ситуация. Вместе с «Торпедо» – это главные кандидаты на вылет. Только чудо может их спасти».

- Возвращаясь к Глушакову, Дмитрий Булыкин заявил, что Денис, так же, как и Артём Дзюба, могли бы помочь половине команд РПЛ. Согласны с такой позицией?

- «Я уверен в этом. У Глушакова есть хорошие лидерские данные и физически он неплохо выглядел в «Химках». Это конструктивный футболист. Такие игроки нужны командам. Возраст? Пока он не ощущается».

- Артём Дзюба тоже пытается трудоустроиться в «Пари НН» и запросил у клуба 500 тысяч евро за полгода. Это адекватная цена?

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- «Дзюба тоже имеет высокий уровень. Понятно, что есть определённые финансовые условия, но если «Пари НН» возьмёт его, это будет качественное усиление для команды».

- Недавно сорвался переход Дзюбы в «Торпедо». А какой клуб, на ваш взгляд, стал бы идеальным вариантом для него?

- «Мне кажется, он везде бы пригодился. Он умеет принять мяч, в штрафной площади очень хорошо играет. В РПЛ Артём спокойно может играть ещё два-три года на высоком уровне».

- Тогда почему он никак не может найти себе новую команду?

- «Это всё завязано на финансах».

- Он же готов идти на уступки, как пишут.

- «Думаю, что если футболист хочет играть, он всегда договорится. Уверен, что он будет играть. Нижегородский клуб – это лучше, чем уйти в ФНЛ. Я верю, что у Дзюбы ещё есть возможности поиграть в РПЛ».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Денис Глушаков Дмитрий Сенников Пари НН
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