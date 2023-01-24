Глушаков присоединился к «Пари НН»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН». Об этом сообщил гендиректор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

При этом функционер признался, что пока не знает, будет ли подписан полноценный контракт с 35-летним футболистом.

«У Дениса есть большой опыт, а наши молодые футболисты смогут многому у него научиться. Подпишем ли мы с ним контракт? Об этом мы сделаем отдельное заявление, когда будет принято итоговое решение», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне опытный хавбек провёл в составе «Химок» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В начале текущего месяца Глушаков расторг соглашение с подмосковным клубом, поэтому сейчас он находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 700 тысяч евро.