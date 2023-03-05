Пименов считает, что российским тренерам не нужно ехать в Европу

Бывший форвард российской национальной команды Руслан Пименов высказался о перспективах отечественных тренеров в Европе.

«Если говорить о смене клуба, куда Семаку уходить — в «Реал»? Русских тренеров исторически не было за границей. Не самое удачное время для первооткрывателей. Даже Романцев, Лобановский, Сёмин и Газзаев не выезжали из России», — рассказал экс-нападающий «Меца» в интервью изданию Sport24.

По его мнению, каждая страна поддерживает местных тренеров, поэтому российским специалистам лучше заниматься воспитанием молодёжи, которая позже будет играть в европейских чемпионатах.