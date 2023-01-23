Рианчо: «Черчесов или Семак даже близко не стоят рядом с Лобановским»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о силе советской тренерской школы относительно современных специалистов.

«Черчесов или Семак даже близко не стоят рядом с Лобановским. Это величайший тренер, он вошел в историю мирового футбола, оставив огромное наследие. Это и отличает великих тренеров от неплохих», — заявил испанский тренер в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Рианчо, советскую школу специалистов знали во всем мире, выделив имена Валерия Лобановского и Константина Бескова. Специалист отметил, что раньше тренеры создавали собственные методики, в то время как сейчас в России занимаются заимствованием из Европы.

Напомним, что Сергей Семак является наставником «Зенита», выиграв последние четыре сезона РПЛ. Станислав Черчесов в прошлоом сезоне стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».