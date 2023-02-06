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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бракамонте: «Для меня Семак второй после Марадоны среди тех, с кем я играл»

06 Февраля 2023 • 15:56 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-нападающий «Москвы», «Ростова» и грозненского «Терека» Эктор Бракамонте признался, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака вторым по значимости футболистом среди тех, с кем ему доводилось выступать за одну команду.

Первым, по словам форварда, является легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, с которым он успел поиграть за «Боку Хуниорс».

«Надо бегать – Семак бегает, надо бороться – он борется, надо забивать – он забивает, надо пить пиво – он первый. Семак очень добрый человек, много помогал мне», — цитирует Бракамонте «Чемпионат».

Напомним, что Бракамонте выступал вместе с Семаком за «Москву» с 2006 по 2007 год. С 2013 года бывший полузащитник занимается тренерской деятельностью.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Диего Марадона Сергей Семак Эктор Бракамонте
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