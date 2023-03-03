Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил конкурентноспособность команд в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я надеюсь, что и вверху турнирной таблицы, и внизу будет интрига. В чемпионате есть команды, которые хотят выбраться и заявили на это претензии. Я имею в виду «Локомотив». Посмотрим. Наверху не такой большой отрыв, всё может произойти неожиданно.

Если кто-то из пары «Зенит» или «Спартак» одну проиграет, потом ещё, то уверенность команда потеряе, и уже другая будет владеть преимуществом. С «Зенитом» трудно всё-таки будет, а вот второе-третье место может подтянуться ещё», — сказал Билялетдинов.