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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Спартаку» в борьбе за призовые места эксклюзив

03 Марта 2023 • 20:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 16 ч. 13 мин.

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил конкурентноспособность команд в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я надеюсь, что и вверху турнирной таблицы, и внизу будет интрига. В чемпионате есть команды, которые хотят выбраться и заявили на это претензии. Я имею в виду «Локомотив». Посмотрим. Наверху не такой большой отрыв, всё может произойти неожиданно.

Если кто-то из пары «Зенит» или «Спартак» одну проиграет, потом ещё, то уверенность команда потеряе, и уже другая будет владеть преимуществом. С «Зенитом» трудно всё-таки будет, а вот второе-третье место может подтянуться ещё», — сказал Билялетдинов.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динияр Билялетдинов РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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