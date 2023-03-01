Депутат Терюшков считает, что в клубах РПЛ с госфинансированием не должно быть иностранцев

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков дал совет РФС (Российскому футбольному союзу). По мнению политика, в российском футболе нужно ограничить число легионеров также как это происходит и в КХЛ.

«Если у команды государственное финансирование напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах государство, иностранных игроков в них, считаю, быть не должно. А средства, направляемые на легионеров, нужно тратить на то, чтобы открывать в регионах России новые спортивные школы – там и будут расти новые спортсмены, которые позже будут выступать за клубы», - цитирует Терюшкова Vprognoze.ru.

Как добавил депутат, в клубах, которые финансируются из частных рук, всё равно должно быть ограничение на количество легионеров.

«По моему мнению, разумно оставить трёх человек – как, например, в КХЛ», - резюмирует чиновник.

Напомним, на данный момент клубы РПЛ могут иметь не более 13 иностранных игроков в заявке и не более восьми одновременно на футбольном поле.