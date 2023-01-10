Аршавин: «Шансы «Зенита» подписать Пиняева были минимальны»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе 18-летнего нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

По словам Аршавина, «Зенит» также интересовался молодым футболистом, однако подписать с ним контракт санкт-петербургский клуб возможности не имел.

«Шансы «Зенита» подписать Пиняева были минимальны», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. С «Локомотивом» игрок сборной России подписал трёхлетнее соглашение. После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.