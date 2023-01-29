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Орещук: «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги»

29 Января 2023 • 20:31 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о решении «Зенита» не отпускать Малкома в бесплатную аренду в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят петербургский клуб», — поделился своим мнением Орещук в интервью изданию «РБ Спорт».

Функционер считает, что руководству «сине-бело-голубых» не должны быть интересны планы парижан, которые хотят принять решение по Малкому только после его использования. Также Роман отметил, что «Зенит» может продать одного из своих лидеров за 25-30 миллионов и не опасаться возможной остановки контракта или падения мотивации бразильского игрока.

Напомним, что ранее появилась информация о нежелании боссов клуба из Северной столицы отдавать Малкома в «ПСЖ» без опции обязательного выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Роман Орещук Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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