Орещук: «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о решении «Зенита» не отпускать Малкома в бесплатную аренду в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят петербургский клуб», — поделился своим мнением Орещук в интервью изданию «РБ Спорт».

Функционер считает, что руководству «сине-бело-голубых» не должны быть интересны планы парижан, которые хотят принять решение по Малкому только после его использования. Также Роман отметил, что «Зенит» может продать одного из своих лидеров за 25-30 миллионов и не опасаться возможной остановки контракта или падения мотивации бразильского игрока.

Напомним, что ранее появилась информация о нежелании боссов клуба из Северной столицы отдавать Малкома в «ПСЖ» без опции обязательного выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 24 миллиона евро.