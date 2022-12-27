Агент опроверг информацию о том, что Самошников провалил медосмотр в «Локомотиве»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, опроверг информацию о том, что его клиент провалил медосмотр перед переходом в «Локомотив».

«Первый раз об этом слышу. Не знаю, откуда берутся такие новости. Это неправда», — приводит слова Моисеева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту «Рубина» также проявляет нынешний лидер чемпионата России «Зенит».

В текущем сезоне Самошников провёл в составе казанской команды 16 матчей, забил один гол и дважды ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.