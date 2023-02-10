«Пари НН» официально объявил о переходе в свои ряды полузащитника Дениса Глушакова. 36-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию возможного продления. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Денис Глушаков примерно месяц находился без клубной прописки. В январе опытный полузащитник расторг трудовое соглашение с «Химками».

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место после первой части сезона. Ближайший тур РПЛ пройдёт в начале марта.

Дебютировать за «Пари НН» на официальном уровне Денис Глушаков может 27 февраля в кубковом матче против «Звезды».