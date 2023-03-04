Червиченко: «Мешков благосклонно отнёсся к «красно-белым», хозяева ещё до перерыва должны были остаться на поле вдесятером»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением касательно ситуации с судейством в матче «красно-белых» с «Уралом», который завершился со счётом 2:2.

Напомним, что главный арбитр матча Виталий Мешков на 86-минуте встречи отменил забитый мяч форварда Александра Соболева.

«Украл ли судья победу у «Спартака»? Думаю, что у «Спартака» украли деньги. Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привёз пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку. Считаю, Мешков ещё благосклонно отнёсся к «красно-белым». Говорить про кражу очков — бред! Хозяева ещё до перерыва должны были остаться вдесятером», — поделился своей точкой зрения Червиченко, речь которого цитирует «Спорт-Экспресс».

После данной игры коллектив Гильермо Абаскаля остался на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, с помощью ничейного результата увеличив количество своих очков до 37.