Гаврилов: «Будет здорово, если Карпин вернется в «Спартак»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном возвращении Валерия Карпина на тренерский пост клуба.

«Будет здорово, если он вернется. Карпин – спартаковец, играл здесь. Если он изъявит желание вернуться, то почему бы и нет. Работай, пожалуйста», – приводит слова экс-игрока сборной СССР издание «РБ Спорт».

По его мнению, Карпин качественно работает в «Ростове», показывая хороший футбол. Также Гаврилов поздравил специалиста с днём рождения. Отметим, что 2 февраля Валерию Георгиевичу исполнилось 54 года.

Карпин тренировал «Спартак» в период с 2009 по 2014 год. В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» занимает третью строчку, набрав 35 очков, отставая на семь баллов от «Зенита».