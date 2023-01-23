Ганчаренко восхитился физической формой Бикфалви

Рулевой екатеринбургского «Урала» похвалил одного из лидеров своей команды – румынского форварда Эрика Бикфалви, который играет в столице Урала уже шесть лет.

«После каждого отпуска он говорит, что обновился, и снова готов к новым вызовам. Эрик работает на загляденье всем, он - наглядное пособие для молодёжи про то, как держать себя в форме», - цитирует Ганчаренко «Матч-ТВ».

Напомним, Бикфалви 34 года, он стал игроком «Урала» зимой 2017 года. На его счету – более 40 голов за свой клуб в официальных матчах.

Ранее информацию о том, что румын останется в Екатеринбурге подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.