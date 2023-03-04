Гладилин: «Второе место будет хорошим результатом для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы «красно-белых» в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на шесть баллов.

По мнению Гладилина, серебряные медали станут хорошим результатом для «Спартака» в этом сезоне.

«Красно-белым» надо в каждом матче стараться победить. «Зенит» очень мало очков потеряет, у команды огромный потенциал. «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 4 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.