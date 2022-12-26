Червиченко поддержал возможное возрождение дубля «Спартака»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возрождение «Спартака-2». Дубль «красно-белых», напомним, закрыли в конце прошлого сезона.

«Это правильно, что решили возродить дубль. Закрыть «Спартак-2» — явная ошибка клуба. Они уже осознали её», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он пояснил, что молодёжь должна постоянно где-то играть и участвующий в низших лигах «Спартак-2» - отличная возможность для поддержания регулярной практики. И отметил, что дубль – это важнейшее звено в структуре каждого футбольного клуба.

Ранее в пользу возвращения «Спартака-2» высказался бывший спартаковец Александр Мостовой.