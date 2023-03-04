Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «красно-белыми» и «Уралом» (2:2).

«Однозначно, я ожидал большего от «Спартака». Но ещё перед матчем говорил, что «Спартак» может столкнуться с проблемами, потому что «Урал» - боевая команда. К тому же Ганчаренко очень хорошо разбирает соперников. И тут как раз был этот случай. Он в какой-то степени переиграл «Спартак». Да, «Спартак» все равно выглядел получше, но это игра. Не забиваешь ты - забивают тебе, и игра переворачивается. «Спартак» - молодец, что всё-таки дожал и мог выходить вперёд. Но потеря очков случилась, и это проблема сейчас для команды.

Что касается судейства и гола после свистка в конце, сложно оценивать. Сначала считают, что нарушили правила, потом говорят, что нарушения нет. В кубковом матче против «Локомотива» было то же самое, только наоборот. Тяжело понять, как они рассматривают эти моменты. Нужно прямо в разборе смотреть. VAR когда смотрим, думаем, что было нарушение, а арбитр всё равно думает наоборот. Так что сложно это все», - сказал Деменко.