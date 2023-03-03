​«Тебе плевать на семью»: Сестра обратилась к Промесу из зала суда

В пятницу проходит заседание по делу Квинси Промеса. Футболиста «Спартака» обвиняют в нападении на родственника с ножом – прокуратура запрашивает для Промеса два года тюремного заключения.

В ходе заседания выступила Исаи Шанис – сестра 31-летнего Квинси Промеса.

«Тебе плевать на семью. Это останется на твоей совести. Удачи тебе в России», - сказала Исаи, чьи слова приводит AD.

В настоящий момент Квинси Промес вместе со «Спартаком» ведёт подготовку к домашнему матчу Премьер-лиги против «Урала». Команды сыграют уже в субботу, 4 марта. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 14:00 по столичному времени.