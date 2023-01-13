«Спартак» сделал заявление по ситуации с Промесом

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением по ситуации с лидером команды Куинси Промесом, которого не взяли на тренировочный сбор в ОАЭ.

Как сообщается на официальном сайте «красно-белых», нидерландский нападающий попросил руководителей дать ему возможность начать подготовку к возобновлению сезона по индивидуальной программе в связи с личными обстоятельствами. «Красно-белые» пошли навстречу 31-летнему игроку.

Промес сыграл в нынешнем сезоне чемпионата России 16 поединков. На счету нидерландца 14 забитых мячей (два – с пенальти) и шесть голевых передач.