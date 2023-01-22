Тедеско не ведёт переговоры с «Фиорентиной», но надеется найти работу в Италии

Известный тренер Доменико Тедеско не ведёт с «Фиорентиной» переговоров о сотрудничестве, однако специалист надеется найти работу в Италии в качестве главного тренера одной из команд первой десятки национального чемпионата. Такой информацией делится портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера Тедеско заметили на трибуне на матче Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Торино». «Фиалки» матч проиграли – 0:1, единственный гол забил россиянин Алексей Миранчук.

Позже в СМИ появились слухи, что Тедеско может сменить Винченцо Итальяно на тренерском мостике «Фиорентины», однако пока такое исключено. Визит Тедеско в этот город носил лишь частный характер.

Напомним, с осени 2019 года по весну 2021 Тедеско тренировал московский «Спартак».