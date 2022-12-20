Бразильский «Палмейрас» хочет подписать звезду «Зенита»

Руководители «Палмейраса» заинтересованы в подписании звёздного бразильского полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо.

По информации Goal.com, в ближайшее время представители бразильского клуба проведут переговоры с «Зенитом» и агентом 25-летнего футболиста, который был бы не против вернуться на родину. Стоит отметить, что питерский клуб планирует выручить с продажи одного из своих лучших игроков не менее 17 миллионов евро.

В этом сезоне Клаудиньо провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 14 поединков, в которых забил три мяча и сделал пять ассистов.