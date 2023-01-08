Отступные за Сычевого для «Зенита» и для других клубов отличаются в пять раз

По информации источника «Чемпионата», отступные за форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, согласно его контракту с самарским клубом, составляют один миллиард рублей для всех клубов Российской премьер-лиги, кроме петербургского «Зенита», для которого прописана сумма в 200 миллионов рублей.

Дополнительно сообщается о том, что у нападающего отсутствует возможность перехода в другой клуб в первые полтора сезона в связи с тем, что в это время возможность выкупа будет недоступна.

О переходе Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов» стало известно в декабре прошлого года.