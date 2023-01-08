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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отступные за Сычевого для «Зенита» и для других клубов отличаются в пять раз

08 Января 2023 • 09:22 Комментировать (2)

По информации источника «Чемпионата», отступные за форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, согласно его контракту с самарским клубом, составляют один миллиард рублей для всех клубов Российской премьер-лиги, кроме петербургского «Зенита», для которого прописана сумма в 200 миллионов рублей.

Дополнительно сообщается о том, что у нападающего отсутствует возможность перехода в другой клуб в первые полтора сезона в связи с тем, что в это время возможность выкупа будет недоступна.

О переходе Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов» стало известно в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Cruyff
08 Января 2023 в 09:49
естественно ведь Крылышки сами ничего не заплатили его я уверен купил Зенит и типа отдал в аренду а летом точно переедет в Питер, а Сергеев обратно в Самару
rac531
08 Января 2023 в 09:49
И еще ДЮКОВ и вся его камарилья будет трепаться о единстве правил для всех)
Перевешать бы всю эту банду, превратившую футбол в кормушку для себя и своих родственничков)
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