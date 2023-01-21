Будущее Артёма Дзюбы остаётся обсуждаемой темой. 34-летний форвард ещё с начала ноября не имеет клубной прописки после разрыва контракта с «Адана Демирспор», где ему заиграть толком не удалось.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Артём Дзюба может оказаться в «Пари НН». Нижегородский клуб рассматривает вариант с приглашением Дзюбы и другого известного опытного игрока – полузащитника Дениса Глушакова.

Отмечается, что для подписания контрактов с «Пари НН» Артёму Дзюбе и Денису Глушакову придётся поумерить аппетиты по заработной плате.

После первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.