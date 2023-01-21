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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван возможный новый клуб Дзюбы слухи

21 Января 2023 • 13:54 Комментировать (2)

Будущее Артёма Дзюбы остаётся обсуждаемой темой. 34-летний форвард ещё с начала ноября не имеет клубной прописки после разрыва контракта с «Адана Демирспор», где ему заиграть толком не удалось.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Артём Дзюба может оказаться в «Пари НН». Нижегородский клуб рассматривает вариант с приглашением Дзюбы и другого известного опытного игрока – полузащитника Дениса Глушакова.

Отмечается, что для подписания контрактов с «Пари НН» Артёму Дзюбе и Денису Глушакову придётся поумерить аппетиты по заработной плате.

После первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Денис Глушаков Пари НН
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Комментарии (1)
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Alexs
21 Января 2023 в 14:33
Дзюбинио вписал свое имя в историю Зенита. Спасибо Артем!
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