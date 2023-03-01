​Тарханов отреагировал на слова Дзюбы о бразильцах в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба не оценил ставку питерцев на бразильских игроков. В ходе интервью для Нобеля Арустамяна форвард сказал: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро». Комментарий по поводу слов Дзюбы дал известный российский тренер Александр Тарханов.

«Это не моё дело. Это развитие команды. С другой стороны, бразильцы ведь хорошие. Были бы плохие, то это другой разговор. Их ведь брали под Лигу чемпионов», - сказал Тарханов, чьи слова приводит Vprognoze.

В то же время Тарханов отметил, что в «Зените» выступают и российские футболисты, причём во всех линиях.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 4 марта – против «Пари НН».