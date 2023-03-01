Сёмин отреагировал на слова Шишкина об уходе из «Локомотива»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова своего бывшего подопечного Романа Шишкина, ранее рассказавшего о причинах своего ухода из московского клуба летом 2017 года.

Напомним, футболист предположил, что Сёмину мог не понравиться тот факт, что у Шишкина появился вариант с возвращением в «Спартак». Шишкин рассказал, что специалист отправил ему письмо по электронной почте, в котором сообщил о том, что защитник не поедет на сбор с основной командой.

«Трудно комментировать, я не помню эту ситуацию. Может, так и было», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Шишкин защищал цвета «Локомотива» с 2010 по 2017 год. В общей сложности за «железнодорожников» защитник провёл 183 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.