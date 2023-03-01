Пименов: «Не согласен со словами Дзюбы о легионерах»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о словах Артёма Дзюбы относительно иностранных футболистов.

«Абсолютно не согласен со словами Дзюбы как действующего игрока о легионерах. Потому что его дело — играть в футбол, а за результат отвечает тренер. Когда Артём станет тренером, тогда «окей» — пусть сделает русский костяк», — заявил экс-нападающий российской сборной в интервью изданию Sport24.

По его мнению, каждый коллектив должен идти по своему пути, отметив, что, если российские футболисты не соответствуют уровню команды, то надо усиляться иностранцами. Пименов также напомнил о наличии лимита на легионеров.

Ранее Артём Дзюба раскритиковал руководство «Зенита» за большое количество легионеров в составе, выразив мнение, что в российской команде должен быть костяк из отечественных игроков.