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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Не согласен со словами Дзюбы о легионерах»

01 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о словах Артёма Дзюбы относительно иностранных футболистов.

«Абсолютно не согласен со словами Дзюбы как действующего игрока о легионерах. Потому что его дело — играть в футбол, а за результат отвечает тренер. Когда Артём станет тренером, тогда «окей» — пусть сделает русский костяк», — заявил экс-нападающий российской сборной в интервью изданию Sport24.

По его мнению, каждый коллектив должен идти по своему пути, отметив, что, если российские футболисты не соответствуют уровню команды, то надо усиляться иностранцами. Пименов также напомнил о наличии лимита на легионеров.

Ранее Артём Дзюба раскритиковал руководство «Зенита» за большое количество легионеров в составе, выразив мнение, что в российской команде должен быть костяк из отечественных игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Артём Дзюба
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