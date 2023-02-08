Бывший игрок «Локомотива» оценил приход в клуб Дзюбы

Бывший игрок московского «Локомотива» Филипе Азеведу прокомментировал самое свежее усиление «железнодорожников» - московский клуб пополнили два бывших зенитовца – Артём Дзюба и Игорь Смольников.

«Дзюба – это игрок с огромным международным опытом, который при этом отлично знаком с РПЛ. Однако долгое время он не играл, поэтому физическое состояние игрока для нас – тайна», - цитирует Азеведу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба пока что станет игроком «Локо» только до конца текущего сезона, сегодня форвард успешно прошёл медобследование в клубе. Не играл форвард в официальных матчах с середины осени, тогда он покинул свой прошлый клуб – турецкий коллектив «Адана Демирспор».