Булыкин: «Локомотив» не выручит за Баринова 15 млн, это нереально»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин порассуждал о ценнике на Дмитрия Баринова, который, по информации СМИ, установил на игрока московский «Локомотив». 15 млн евро – именно такая сумма прописана в контракте Баринова с «железнодорожниками» в качестве отступных.

«Выручить 15 миллионов, которые хочет «Локомотив», конечно, будет нереально», - цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Бешикташ» предложил «железнодорожникам» за Баринова 1,2 млн евро. После полученного отказа турецкий клуб готовит «Локо» новое предложение. Правда, кажется, что оно составит не более 7 млн евро.