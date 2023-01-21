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В «Локомотиве» подтвердили уход Керка в аренду

21 Января 2023 • 15:24 Комментировать
Антверпен
...
Стандард
Через 3 ч. 50 мин.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о переходе нападающего Джирано Керка в бельгийский «Антверпен» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить клуб, видя большую конкуренцию на своей позиции», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Керк провёл в составе «железнодорожников» 23 матча, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в 4 миллиона евро. Цвета «Локомотива» Керк защищает с сентября 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Дмитрий Ульянов Джирано Керк Трансферы футбола - зима 2023
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