В «Локомотиве» подтвердили уход Керка в аренду

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о переходе нападающего Джирано Керка в бельгийский «Антверпен» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить клуб, видя большую конкуренцию на своей позиции», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Керк провёл в составе «железнодорожников» 23 матча, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в 4 миллиона евро. Цвета «Локомотива» Керк защищает с сентября 2021 года.