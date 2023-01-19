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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову слухи

19 Января 2023 • 20:33 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Руководство турецкого «Бешикташа» продолжает попытки подписать опорного полузащитника российской сборной Дмитрия Баринова.

По информации издания «РБ Спорт», боссы стамбульской команды сделали новое предложение по хавбеку, повысив выплату за игрока «Локомотиву» до четырёх миллионов евро. Сообщается, что турки предпочитают действовать через посредников, не отправляя предложение в Москву. Помимо указанной суммы в предложении «Бешикташа» имеются бонусы.

Напомним, что в контракте Баринова есть опция выкупа, который составляет 15 миллионов евро. Контракт игрока действует до лета 2024. В текущем сезоне футболист провёл в футболке «Локо» 20 матчей, забив один гол при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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