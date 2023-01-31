Селюк сомневается в переезде Ивана Игнатьева в Израиль

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход форварда московского «Локомотива» в израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Накануне в прессе появились слухи о возможном переезде нападающего в Израиль.

«Переход игрока возможен и в израильском клубе про него прекрасно знают давно. Но если бы они его действительно хотели заполучить, то взяли бы гораздо раньше. Теперь приоритет Игнатьева — это продление контракта с «Локомотивом», потому что «Локомотив» и «Хапоэль» — это небо и земля!», - цитирует Селюка Legalbet.

Напомним, 24-летний нападающий стал игроком «Локомотива» прошлым летом, подписав контракт по схеме «1+2».