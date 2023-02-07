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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов - о переходе Смольникова в «Локомотив»: «Красивая история»

07 Февраля 2023 • 22:42 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость о практически состоявшемся переходе защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив». Напомним, по информации Ивана Карпова, 34-летний защитник может перейти в «Локо» вместе с Артёмом Дзюбой, единственная преграда для перехода – это медосмотр, позднее сообщили в «Локомотиве».

«Может, его берут как играющего тренера. Просто будет наставником для молодых. Это, наверняка, специальная красивая история с его возвращением. Я такие вещи уважаю. В Европе тоже такое принято», - цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Последним клубом Смольникова был аутсайдер РПЛ – московское «Торпедо».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Сафонов Игорь Смольников
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