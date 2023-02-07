Агент Сафонов - о переходе Смольникова в «Локомотив»: «Красивая история»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость о практически состоявшемся переходе защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив». Напомним, по информации Ивана Карпова, 34-летний защитник может перейти в «Локо» вместе с Артёмом Дзюбой, единственная преграда для перехода – это медосмотр, позднее сообщили в «Локомотиве».

«Может, его берут как играющего тренера. Просто будет наставником для молодых. Это, наверняка, специальная красивая история с его возвращением. Я такие вещи уважаю. В Европе тоже такое принято», - цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Последним клубом Смольникова был аутсайдер РПЛ – московское «Торпедо».