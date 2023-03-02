Пименов: «Я не понимаю, почему Галактионов выпускает Дзюбу с первых минут»

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игровом времени новобранца московской команды Артёма Дзюбы. Напомним, что в обоих матчах 1/4 финала Кубка России против «Спартака» 34-летний форвард выходил в стартовом составе «железнодорожников».

По мнению Пименова, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал бы выпускать Дзюбу с первых минут, если бы не испытывал давление извне.

«Дзюба – мастер, но без предсезонной подготовки, каким бы крутым ты ни был, нет шансов ровно войти в сезон. Я не понимаю, почему Галактионов выпускает его с первых минут. Если бы решал только он, Дзюбы в старте бы не было», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Отметим, что с ноября прошлого года по февраль нынешнего Дзюба находился без игровой практики, так как ранее расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В клубковом противостоянии со «Спартаком» (2:5 по сумме двух встреч) опытный форвард результативными действиями отметиться не сумел.