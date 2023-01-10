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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Уткиным интересуются в Бельгии, Турции и Франции»

10 Января 2023 • 14:57 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
04.03 19:00

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

«Из каких стран проявляют интерес? Бельгия, Турция, Франция», — цитирует Бердышева «РБ Спорт».

Несмотря на имеющиеся варианты продолжения карьеры футболиста, агент подчеркнул, что в данный момент Уткин не задумывается о смене команды, так как перешёл в «Ростов» совсем недавно.

Напомним, 23-летний хавбек защищает цвета южан с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Уткин провёл за «Ростов» 22 матча, отметившись в них тремя голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Тимофей Бердышев Даниил Уткин Трансферы футбола - зима 2023
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