Шалимов сравнил Дзюбу с Холанном

Известный российский специалист Игорь Шалимов оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы против «Ростова».

«Дзюба в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артём находился в позиции, откуда можно угрожать воротам. Классический пример того, как должен играть центрфорвард — Холанн. Минимум касаний, максимум голов», — заявил экс-футболист сборных СССР, СНГ и России в интервью изданию «РБ Спорт». Также Шалимов отметил терпение Дзюбы, который тратил много времени, чтобы дождаться мяча. Тем не менее, по мнению эксперта, оборона «Ростова» провела ужасный матч.

Напомним, что «Локомотив» выиграл со счётом 3:1 благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, что позволило «железнодорожникам» подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.