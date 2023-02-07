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Ловчев: «Дзюба точно картины в «Локо» не испортит»

07 Февраля 2023 • 22:17 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное подписание московского «Локомотива» - нападающего Артёма Дзюбу. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что с игроком московский клуб планирует подписать контракт до конца текущего сезона.

«Дзюба точно картины не испортит. Более того, он может в одиночку решать исход матчей, его опыт и мастерство помогут найти ему моменты для голов. Плюс Дзюба умеет хорошо играть тогда, когда его много критикуют, когда весь мир против него – он это уже не раз доказывал, у Дзюбы есть, что доказать футбольному миру», - написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Ранее в «Локомотиве» ответили, что переход двух бывших зенитовцев будет зависеть от их результатов медосмотра. Вместе с Дзюбой в клуб может прийти защитник Игорь Смольников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Ловчев Артём Дзюба
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