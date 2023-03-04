Ловчев: «Карпин выжал из команды больше того, что она может»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, сможет ли «Ростов» закончить сезон в топ-3.

«Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт считает, что «Ростов» упустит свою позицию и по итогу займет место с 4 по 8.

После 17 туров подопечные Валерия Карпина идут на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

В 18-м туре «Ростов» примет на своем поле «Локомотив», встреча пройдет сегодня, 4 марта. Начало — в 19:30 по мск.