Обозреватель издания Record из Португалии Рита Педросо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала трансферы Томаша Тавареша в «Спартак» и Хермана Конти в «Локомотив».

Насколько Томаш Тавареш был сейчас важен для «Бенфики»?

«Уже было ясно, что Тавареш не останется в команде. Его время в «Бенфике» прошло. Прошлым летом команда купила Ба, в котором видят очень большой потенциал для прогресса. Кроме того, в команде есть Жилберто, который начал сезон основным игроком. В составе есть ещё Андре Алмейда, который также может закрыть эту позицию. У Тавареша просто не было места в команде».

Какие по вашему мнению его сильные стороны?

«Тавареш является воспитанником «Бенфики», которая считалась домом для многих талантов. «Бенфика» даёт шанс своим воспитанникам проявить себя, тем более Томаш считался очень талантливым. В какой-то момент он получил свой шанс в основе из-за неудачи Андре Алмейды, который в тот момент был игроком основы. Он провёл хорошие матчи и в итоге доиграл в основе до конца сезона. Тем не менее, было известно, что «Бенфика» хочет укрепить эту позицию. Таварешу на тот момент было всего 18 лет, он был лишь запасной опцией. При этом, Томаш очень хорош в нападении, он быстрый и техничный, отлично проникает в штрафную и знает, в какой момент поддержать атаку. В обороне он не так хорош, есть над чем работать, но в единоборствах он чувствует себя хорошо, достаточно цепкий игрок.

Как вы думаете, у него может получиться в чемпионате России?

«Я думаю, что переход в «Спартак» может позволить ему через некоторое время сделать два шага вперёд. Это клуб с именем, где он сможет много играть и получит шанс себя проявить. Мне кажется, что Швейцария для него слишком мала, не тот масштаб. Ему также очень сильно не повезло с тяжёлой травмой, из-за которой ему пришлось пропустить очень много времени».

Говоря о новичке «Локомотива» Конти, в «Бенфике» он не был успешен, верно?

«От Конти очень многого ждали, он пришёл в «Бенфику» когда ему было 18 лет и считался очень большим аргентинским талантом. И нет, он не разочаровал, он хорошо играл, когда у него была возможность играть. Но ему было тогда 18 лет, а у «Бенфики» всегда были очень сильные игроки в центре защиты с большим опытом. В итоге его отдали в аренду, но в клуб он так и не вернулся. В обойме «Бенфики» сейчас Отаменди, Антониу Силва, Морато, Лукас Вериссимо и Жуан Виктор. Все они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы конкурировать друг с другом за место в центре обороны, для Конти в таких условиях в «Бенфике» не было места. Получается, что у нас его так и не узнали по-настоящему».

В России ему будет проще?

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«Это будет непросто для Конти, который играл только за «Бенфику», а также в Латинской Америке. Это будет совершенно другая реальность, но я верю, что у него есть достаточно навыков, чтобы справиться с этим. Возможно, это станет для него отправной точкой в карьере. Он уже не так молод, приходит в клуб более зрелым футболистом. Мне кажется, он хорошо понимает, что от него требуется и будет реагировать должным образом».