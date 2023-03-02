Прохин: «Однажды Дзюба попросил проголосовать, кто более некрасивый — Лунёв или Азмун»

Защитник «Ростова» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал о том, как известный нападающий Артём Дзюба подкалывал своих партнёров по петербургской команде Сердара Азмуна и Андрея Лунёва.

«Однажды на доске в раздевалке Артём начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна (смеётся)», — приводит слова Прохина Sport24.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» нападающий провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В настоящее время 34-летний Дзюба представляет московский «Локомотив».