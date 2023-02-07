Непомнящий: «Дзюба и Смольников поведут за собой «Локомотив»

Опытный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на вероятное появление в московском «Локомотиве» двух новых игроков – защитника Игоря Смольникова и форварда Артёма Дзюбы.

«Это очень полезные трансферы, особенно в той ситуации, в которой сейчас «Локомотив» оказался. Два опытных игрока очень помогут молодой команде, это важный фактор. Они поведут за собой команду, не сомневаюсь», - рассказал Непомнящий Sport24.

Ранее в «Локомотиве» назвали единственное условие, при котором 34-летние бывшие зенитовцы Дзюба и Смольников станут игроками «железнодорожников».