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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: «Дзюбе важно доказать, что он ещё умеет играть в футбол»

10 Февраля 2023 • 16:52 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о переходе воспитанника «красно-белых» Артёма Дзюбы в «Локомотив». Напомним, ранее 34-летний форвард, с ноября прошлого года находившийся в статусе свободного агента, подписал с «железнодорожниками» контракт, который будет действовать до конца текущего сезона.

По словам Титова, Дзюба хочет продолжать играть не ради денег, а для того, чтобы доказать свою состоятельность на футбольном поле.

«Ему сейчас важно вернуться и установить рекорд. Выйти, доказать всем, себе, что он ещё умеет играть в футбол», — цитирует Титова РИА Новости.

Отметим, что на сегодняшний день Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. Ранее в РПЛ он представлял «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

После 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Егор Титов Артём Дзюба
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