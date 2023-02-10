Титов: «Дзюбе важно доказать, что он ещё умеет играть в футбол»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о переходе воспитанника «красно-белых» Артёма Дзюбы в «Локомотив». Напомним, ранее 34-летний форвард, с ноября прошлого года находившийся в статусе свободного агента, подписал с «железнодорожниками» контракт, который будет действовать до конца текущего сезона.

По словам Титова, Дзюба хочет продолжать играть не ради денег, а для того, чтобы доказать свою состоятельность на футбольном поле.

«Ему сейчас важно вернуться и установить рекорд. Выйти, доказать всем, себе, что он ещё умеет играть в футбол», — цитирует Титова РИА Новости.

Отметим, что на сегодняшний день Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. Ранее в РПЛ он представлял «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

После 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 13 набранных очков.