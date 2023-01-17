Агент: «У Шлегеля появились более сильные альтернативы, чем «Локомотив»

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо» Родриго Шлегеля, сообщил, что переход 25-летнего аргентинца в «Локомотив» сейчас выглядит маловероятным.

Ранее агент заявлял, что Шлегель любит российский футбол и очень хочет выступать за «Локомотив». Однако сейчас, по словам Арандильи, футболист имеет более интересные для себя варианты продолжения карьеры.

«Сегодня трансфер в «Локомотив» кажется чем-то очень далёким. У Родриго появились куда более сильные альтернативы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем году южноамериканский защитник провёл за «Орландо» 37 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает Шлегеля в 2 миллиона евро.