Боец UFC Волков: «Теперь мы с тренером болеем за «Локомотив»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что теперь он вместе со своим тренером Тарасом Кияшко поддерживает московский «Локомотив». А причина проста – за «железнодорожников» с недавних пор играет близкий друг Кияшко – форвард Артём Дзюба.

«Артём хорошо общается с моим тренером Тарасом Кияшко, их можно назвать даже близкими друзьями. И я могу Дзюбе во время их разговора привет передать. Теперь мы болеем за «Локомотив», - цитирует Волкова «Матч ТВ».

Дзюба стал игроком «Локо» в начале февраля, подписав краткосрочный контракт до конца сезона. Знаменитый форвард сыграл уже два матча за новую команду, однако голом пока не отличился. Обе игры пришлись на четвертьфинал Кубка России против московского «Спартака».