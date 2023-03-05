Денис Маслов: «Не сомневался, что Дзюба будет забивать за «Локомотив»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура с «Ростовом» (3:1).

«Очень рад за Дзюбу, не сомневался, что он будет забивать за «Локомотив». Уверен, что это не последний его хет‑трик, возможно, мы увидим от него три гола в одном матче в других играх этого сезона», — приводит слова Маслова «Матч ТВ». По мнению функционера, «Локомотиву» повезло, что они подписали Дзюбу и Игоря Смольникова.

После 18 туров «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 набранных очков.