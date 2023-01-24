Агент высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз согласовал условия личного контракта с немецким «Шальке».

«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа«РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» 17 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро, а контракт француза рассчитан до лета 2026 года.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.