Комличенко: «Челси» меня не купит, они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о своей трансферной стоимости на фоне громких покупок «Челси» текущей зимой. Напомним, что в январе лондонский клуб осуществил рекордную покупку в истории Английской премьер-лиги, заплатив «Бенфике» за полузащитника Энцо Фернандеса 121 миллион евро.

«Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов, а обо мне и вовсе речи не идёт.

Сколько я стою? Ну, придёт кто‑то в «Ростов» и скажет: вот вам 150 миллионов рублей. А клуб ответит, что мало. Значит, стою дороже», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Также 27-летний форвард признался, что ещё рассчитывает поиграть в Европе, однако осознаёт, что в команды из топ-5 лиг российских футболистов сейчас приглашать не хотят.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 21 матч, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.