Прохин рассказал, кому Карпин «напихал» за лишний вес после отпуска

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, кто приехал из отпуска с лишним весом.

«Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич [Карпин] ему нормально напихал за такое. Но Кирилл — профессионал, он быстро решает такие проблемы», — приводит слова Прохина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Щетинин принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником команды Карпина станет «Локомотив» (4 марта в 19:30 по мск).