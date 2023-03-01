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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прохин рассказал, кому Карпин «напихал» за лишний вес после отпуска

01 Марта 2023 • 20:49 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, кто приехал из отпуска с лишним весом.

«Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич [Карпин] ему нормально напихал за такое. Но Кирилл — профессионал, он быстро решает такие проблемы», — приводит слова Прохина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Щетинин принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником команды Карпина станет «Локомотив» (4 марта в 19:30 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Данила Прохин Кирилл Щетинин
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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