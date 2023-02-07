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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал возможный уход Баринова катастрофой для «Локо»

07 Февраля 2023 • 19:43 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что именно сейчас «железнодорожникам» ни в коем случае нельзя продавать своего лидера и капитана Дмитрия Баринова. Этой зимой «Локо» контактировал по россиянину с турецким «Бешикташем», однако переговоры успехом не увенчались.

«Локомотиву» во втором круге РПЛ будет очень сложно. Это молодая команда, зимой они в основном молодыми игроками усилились. Надеюсь, получится как-то выехать на свежести и энтузиазме. Ощущение, будто клуб работает только с прицелом на будущее и если сейчас ещё Баринов уйдет из команды, то у «Локо» может всё закончиться плохо», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Однако если верить последним слухам, очень скоро «Локо» может пополниться опытными игроками – это форвард Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Дмитрий Баринов
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