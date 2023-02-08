В «Локомотиве» прокомментировали подписания Дзюбы и Смольникова

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал свежие подписания клуба из Черкизово. Команду как минимум до конца текущего сезона пополнили нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников.

«Нам в текущей ситуации очень нужны такие опытные игроки. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьезную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, что увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам в том числе по матчам за сборную России», - цитирует функционера ТАСС.

Ульянов добавил, что московский клуб не меняет своей стратегии развития и продолжает ориентироваться на молодых российских игроков, а ещё лучше – на воспитанников своей академии.